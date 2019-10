Brauchtum : Jägerchor gestaltet Hubertusmesse

Welschbillig/Sülm (red) Zu Ehren des heiligen Hubertus findet am Sonntag, 3. November, um 10.30 Uhr eine Hubertusmesse in der Klosterkirche Helenenberg, Die musiklische Gestaltung übernehmen der Jägerchor Sülm, der Organist Andreas Dietz und die Kylltalbläser des Hegeringes Kyll-Sauer unter der Leitung von Hornmeister Kai Napalowski.

Am Sonntag, 10. November, gestalten die Gruppen das Hochamt in der Pfarrkirche in Sülm.