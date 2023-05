Hühnerhof Hirschen in Dockendorf Hühner statt Sauen: Warum Carina und Sebastian Hirschen ihren Betrieb umstellen und wie sie für maximales Tierwohl sorgen

„Die Leute sind interessiert an unserem neuen Hühnerhof“, sagt Carina Hirschen. Das hat ihr der Tag der offenen Tür am 14. Mai gezeigt. Insgesamt sollen sich etwa 1000 Besucher den neuen Hof angeschaut haben, sagt sie. Dabei sind die Legehennen noch nicht mal da. Sie sollen laut Carina Hirschens Ehemann Sebastian alle am 1. Juni in ihr neues Zuhause einziehen.