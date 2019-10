Haustier : Hündin in Buchet zugelaufen

Buchet Ein herrenloser Berner Sennenhund wurde am Sonntag allein in Buchet aufgegriffen. Die etwa zwei bis vier Jahre alte Hündin trägt ein grün-weiß-graues Halsband. Die Besitzer können sich bei der Tierpension Tannenhof in Wallersheim unter der Telefon 06558/900315 melden.