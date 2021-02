Tradition : Hüttenbrennen im Eifelkreis darf stattfinden – aber anders

Enge Zusammenkünfte – wie hier beim Hüttenbrennen in Bickendorf in einem der vergangenen Jahre – dürfen dieses Jahr nicht stattfidnen. Das Hüttenbrennen aber schon. Fotos: W.Kootz Foto: tv/W.Kootz

Bitburg/Prüm (red) Stell dir vor, es ist Hüttenbrennen, und nur wenige gehen zusammen hin: Das wird in diesem Jahr wohl so sein. Denn das traditionelle Austreiben des Winters am „Schafssonntag“, dem ersten Sonntag nach Fastnacht, mit einem großen Feuer soll, wenn es überhaupt stattfindet, in diesem Jahr ganz anders ausfallen.

Und das alles wegen Corona.