Natur und Umwelt : Damit Kyll-Fische wandern können

Das Wehr an der Hüttinger Mühle Foto: Maria Adrian Foto: TV/Maria Adrian

Hüttingen/KYLL (ma) Damit Fische und Kleinstlebewesen ungehindert wandern können, ist das Wehr der Hüttinger Mühle einst durch eine „Sohlgleite mit einem mittig angeordneten Raugerinnebeckenpass“ ersetzt worden.

So ist auf dem Schild des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten an der Kyllbrücke zu lesen. Raugerinnebeckenpass? Noch nie gehört! Erklärung? Fehlanzeige! Na ja, wenn es Fischen und Kleinstlebewesen in der Kyll nutzt ...