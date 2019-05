Bitburg-Prüm : Veteranen und Neulinge in den Räten der Verbandsgemeinden

Bitburg-Prüm Die Eifel hat gewählt und damit die Zusammensetzung der kommunalen Gremien verändert – mal deutlich, mal marginal.

Prüm: Für VG-Chef Aloysius Söhngen (CDU) wird’s nicht leichter: Die absolute Mehrheit ist perdu, was vor allem an der erstarkten FWG mit dem neuen Stadtbürgermeister Johannes Reuschen liegt. Erstmals mit Fraktionsstatus: die FDP. Und Bündnis 90/Die Grünen erstarken von drei auf vier Mandate. Die Parteien und ihre Fraktionäre:

Freie Wählergemeinschaft: 1. Edgar Comes, 2.Thomas Endres, 3. Petra Fischer, 4. Ralf Becker , 5. Nicolai Lichter.



Südeifel: Der Name „Billen“ zieht. Michael Billens Neffe Nikolaus erhält mit 4532 die meisten Stimmen. Ansonsten bieten die Christdemokraten Veteranen und Neulinge, während die Wähler der Sozialdemokraten auf erfahrene Kräfte gesetzt haben. Die meisten Stimmen bekam der Fraktionsvorsitzende Günter Scheiding. Neben dem ehemaligen Schulleiter tritt fast die gleiche Mannschaft an wie 2014. Neu ist nur Doris Schmitt. Die Grünen haben Zuwachs bekommen. Elisabeth Dichter-Hallwachs hat es nicht in den Rat geschafft. Dafür sitzen neben dem bisherigen VG-Vorsitzenden Georg Högner vier Menschen, die auf VG-Ebene bislang nicht in Erscheinung traten. Die meisten Stimmen erhielt Nikolaus Kwiatkowski, frischgebackener Ortsbürgermeister von Mettendorf. Apropos Mettendorf: Kwiatkowskis Vorgänger Paul Lentes hat für die FWG die meisten Stimmen geholt. Zu ihm dürfen sich Werner Bares und Suzette Weber setzen. Neuzugang Peter Hinkes konnte die Wähler als neuer Bürgermeister von Menningen überzeugen. Bei der UBV hat sich nicht viel getan. Fraktionsvorsitzender Peter Trauden bleibt, Wolfram Bollig auch. Nur Arnold Theis kommt dazu.