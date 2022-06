Buchtipp : Neues Buch von Nanny Lambrecht erschienen

Nettersheim/Kirchberg Nanny Lambrecht (1868 – 1942) aus Kirchberg im Rhein-Hunsrück-Kreis war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine bekannte Schriftstellerin.

Sie verfasste zahlreiche Romane und Erzählungen, vor allem über das Leben der Menschen in Venn und Hunsrück. Für eine Heimatschriftstellerin ist ihre implizite Sozialkritik jedoch zu hart und ihr Stil zu modern. Manfred Moßmann ist leidenschaftlicher Schatzsucher und Sammler heimischer Literatur. Angefangen hat er in seiner Hochwälder Heimat mit Mythen und Erzählungen. In alten Zeitschriften ist er auf Texte von Hunsrücker Schriftstellern gestoßen und macht diese in neuen Buchpublikationen dem heutigen Publikum bekannt. Nun hat er literarische Schätze von Nanny Lambrecht gehoben.