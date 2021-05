Streit um geplante Einstellung : Idee der Bitburger Stadtwerke kommt bei Ingenieurkammer nicht gut an

Die Stadt Bitburg will einen Ingenieur einstellen, der auf lange Sicht an der Sanierung des Kanalnetzes arbeitet. Die Ingenieurkammer findet diese Idee nicht so gut. Foto: dpa, Frank Rumpenhorst

BITBURG Dass die Bitburger zur Zukunftssicherung ihres Kanalnetzes zum Teil auf externe Fachkräfte verzichten wollen, stößt auf Kritik.

Werkleiter Bernd Goeblet hatte die Eckpunkte des Konzepts in der Sitzung des Ausschusses vorgestellt und in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, einen zusätzlichen Ingenieur einzustellen, der sich dann ausschließlich dieser Aufgabe widmen soll.

So fielen beispielsweise bei einer Auftragsvergabe in Höhe von einer Million Euro allein 150 000 Euro Ingenieurhonorar an, wohingegen eine zusätzliche Stelle die Stadt nur rund 80 000 Euro pro Jahr koste so der Werkleiter. Unterm Strich ließe sich dadurch also einiges einsparen, ist Goeblet überzeugt.