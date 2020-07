Kommentar : Idee mit großem Potenzial

Seit Corona ist es anders. So viele Menschen hat man, auch in der Eifel, vorher selten auf Feld und Flur gesehen. Ob auf dem Rad oder zu Fuß: Draußen unterwegs sein zu können, Platz zu haben, sich frei zu bewegen und das alles auch noch in einer einmalig schönen Landschaft, wurde in der Hochphase der Pandemie bewusst geschätzt.

Auch deshalb, weil mit Blick auf Großstädte und Ballungszentren deutlich wurde, dass der Luxus dieser Landschaft eben nicht selbstverständlich ist. Und genau deshalb macht es Sinn, aus dem, was man hat, das Beste zu machen. Der Bedhard wäre ein tolles Naherholungsgebiet – mit Trimmpfaden, Grillhütte, Rundwegen und Touren bis zum Stausee und zu den umliegenden Ortschaften. Hier sind reizvolle Routen denkbar, die sich touristisch vermarkten ließen, aber vor allem ein echter Gewinn für die Menschen vor Ort wären. Unbedingt machen!