Wanderung : Mit dem Eifelverein in Bleialf wandern

Bleialf (red) Der Eifelverein Bleialf–Schneifel veranstaltet jeden ersten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr eine leichte Wanderung. Am Mittwoch, 8. Januar, startet eine zweistündige Tour um 14 Uhr am Marktplatz in Bleialf.

