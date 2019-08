Drei Fragen an Wilfried Ebel von der IHK Trier : Digitalisierung im Eifelkreis: „Die Schließung der Lücken ist dringend erforderlich“

Drei Fragen an Wilfried Ebel von der IHK Trier

Trier/Bitburg-Prüm Ein gutes Mobilfunk- und Breitbandnetz ist nicht nur für Privatpersonen wichtig, sondern auch für Unternehmen. Damit kennt sich Wilfried Ebel, Ebel, Leiter des Bereiches Infrastruktur bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, aus.

Ebel: „Die Identifikation und Schließung von Lücken in der 4G-Mobilfunkversorgung ist dringend erforderlich, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz zu erhalten. An Firmensitzen sind Glasfasernetze bis in die Gebäude hinein wichtig, damit Unternehmen innovative digitale Dienste und Anwendungen nutzen und schaffen können.“