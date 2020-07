Blaulicht : Schon wieder: Müll illegal entsorgt

Prüm (red) Die Straßenmeisterei Arzfeld hat mehrere Müllsäcke mit Hausmüll und Farbeimern auf einem Rastplatz an der Landstraße 9 zwischen Üttfeld und Hallert entdeckt und den Fall von illegaler Müllentsorgung der Polizei Prüm gemeldet.

Ärgerlich ist, dass dies nicht der einzige Fall illegaler Müllentsorgung an dem Rastplatz ist. In der vergangenen Zeit wurde dort nach Angaben der Prümer Inspektion bereits mehrfach Müll gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/942-0, oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de