Umweltverschmutzung : Illegale Müllentsorgung in Krautscheid

Foto: Fritz-Peter Linden

Krautscheid In der Straße Sauerwies in Krautscheid ist am Samstag gegen 17 Uhr im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 9 eine unerlaubte Müllablagerung entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte dort mehrere Müllsäcke mit Haushaltsmüll abgeladen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken