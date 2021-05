Kommentar : Am Ende zahlen wir alle

Der Anblick ist schockierend: 20 Säcke voller Müll, Pizzakartons, Papier und Becher hat jemand einfach so mitten in den Wald geschmissen. Und einen alten Kühlschrank den Hang runtergeschupst. Nun liegt er da wie ein abgestürztes Ufo, ein Fremdkörper, der da nicht hingehört.

Was für eine idiotische Aktion, wenn man überlegt, mit welchem Aufwand der Schrott wohl in geheimer Mission weggefahren worden ist. Wahrscheinlich wäre der Weg zur Deponie kürzer gewesen. Vermutlich nicht mal teurer oder sogar kostenfrei (siehe Kühlschrank). Und das Gewissen dafür rein. Aber wer Müll illegal wegwirft, hat vermutlich gar keins. Und dem ist es auch egal, dass am Ende alle für seine Taten bezahlen müssen, in dem irgendwann die Gebühren wieder erhöht werden müssen.