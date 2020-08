Autokino : Freddy Mercury auf dem  Flugplatz

Auch in Bitburg können Filme vom Auto aus gesehen werden, so wie hier beim Eifelflimmern, dem Dauner Autokino. Foto: Alwin Ixfeld

Bitburg Zwei Filme werden beim Autokino auf dem Bitburger Flugplatz am 28. und 29. August gezeigt.

Die Stadt Bitburg und das Energieunternehmen innogy laden zur großen Filmvorführung unter freiem Himmel ein. Die Autokino- Vorstellungen finden am Freitag und Samstag, 28. und 29. August, auf dem Flugplatz in Bitburg statt. Ab 20.30 Uhr wird am 28. August der aktuelle Kinofilm „Nightlife“ mit Elyas M‘Barek gezeigt. Am 29. August können sich Musicalfans ab 20.30 Uhr über die Queen-Verfilmung „Bohemian Rhapsody“ freuen. Einlass für beide Vorstellungen ist ab 19 Uhr.