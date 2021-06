Corona-Pandemie : Zu wenig los: Testzentren in Bitburg, Kyllburg und Bettingen schließen

Lothar Dichter aus Sankt Thomas hat sich im kommunalen Zentrum in Kyllburg testen lassen. Künftig wird das nicht mehr möglich sein. Foto: Probelauf der Corona-Schnelltest-Station in Kyllburg/Hans Krämer

Kyllburg/Bettingen Die Verbandsgemeinde Bitburger Land schließt zwei kommunale Testzentren. Was die Gründe für diese Entscheidung sind und wo Bürger weiterhin einen Schnelltest machen können.

Die Zeiten langer Schlangen vor den Testzentren in der Eifel sind offenbar vorbei. Auch im Bitburger Land ist die Nachfrage nach Schnelltests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus stark zurückgegangen. „An manchen Tagen“, sagt Pressesprecherin Anja Sadowsky: „haben wir in drei Stunden nur noch 20 bis 30 Besucher.“

Zum Vergleich: Bei der Eröffnung der kommunalen Testzentren in Kyllburg und Bettingen Ende März waren es einmal 180 gewesen: „Da waren wir noch in kürzester Zeit ausgebucht.“ Doch durch die steigenden Impfquoten und den Ausbau privater Teststationen sei in den Einrichtungen kaum noch was los.

Daher hat sich die Verwaltung entschieden, die Zentren in Kyllburg und Bettingen bis auf Weiteres zu schließen. Genauso handhabt es die Stadt Bitburg mit der Teststelle auf dem Robert-Schumann-Platz. Ende des Monats soll das Angebot auslaufen. Am 29. Juni sind die letzten Tests in den kommunalen Stellen angedacht.

Die Schießung soll, sagt Pressesprecherin Sadowsky, auch der Entlastung der Ehrenamtlichen dienen, die in den Testzentren ihre Freizeit opfern: „Die Leute sind dort stundenlang im Einsatz, um nur eine Handvoll Menschen zu testen. Das wiegt sich nicht mehr auf.“ Auch in der Alten Kaserne in Bitburg werden längst nicht mehr die Besucherzahlen von vor einigen Monaten erreicht, wo an 135 Stunden rund 5000 Schnelltests durch geschultes Personal gemacht wurden.

Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeindde Bitbuger Land, sagt daher: „Wir können den Ehrenamtlern nicht genug dafür danken, dass Sie mir Ihrem Einsatz unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Testung gegeben haben und wünschen Ihnen nun das mehr an Freizeit mit gutem Wetter genießen zu können.“ Der Bitburger Bürgermeister Joachim Kandels erklärt: „Dieses ehrenamtliche Engagement im Dienste der Allgemeinheit, sowie der vorbildliche und unermüdliche Einsatz verdienen meine besondere Anerkennung und unser aller Respekt.“

Das heißt übrigens nicht, dass es im Bitburger Land nun keine Teststellen mehr geben wird. Unter anderem können Bürger sich auch künftig im Eifelpark Gondorf, am Stausee Biersdorf und in Rittersdorf beproben lassen. Von den vielen Möglichkeiten in Bitburg ganz zu schweigen.