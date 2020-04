Klage erfolglos, Prostitution in Prümer Bordell nicht mehr erlaubt : Im Club Saint Tropez geht das Rotlicht aus

Prüm/Bitburg Immer mehr Eifeler Nachtclubs müssen wegen des neuen Prostituiertenschutzgesetzes schließen. Jetzt trifft es auch das Prümer Etablissement „Saint Tropez“. Das Verwaltungsgericht Trier hat entschieden, dass dort kein Bordellbetrieb mehr erlaubt sein soll.

Das älteste Gewerbe der Welt steckt in der Krise. Und das nicht erst seit dem Ausbruch des Corona-Virus, der die Bordelle zwang auf unbestimmte Zeit dichtzumachen. Die Schließungswelle in der Eifel begann schon früher. 2017 nämlich, mit Inkrafttreten des sogenannten Prostituiertenschutzgesetzes. Nachdem in Bitburg bereits fünf Etablissements wegen der neuen Gesetzeslage die Rotlichter ausknippsen mussten, trifft es jetzt auch einen Nachtklub in Prüm: die Bar Saint Tropez im Stadtteil Tafel.