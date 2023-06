Abkühlung gefällig? Geheimtipp: Warum sich ein Ausflug an den Echternacher See lohnt

„In den vergangenen Jahren wurde am Echternacher See viel gearbeitet: Die Neugestaltung des Eingangsbereiches, die Erschließung des Parkplatzes an der Jugendherberge, die Erneuerung des Seerundweges und der bestehenden Zufahrt vom Parking Echo sowie die Installation der Stelen eines Beschilderungskonzeptes“, zählt Bürgermeister Yves Wengler die größeren Maßnahmen auf.