Corona-Pandemie : Im Eifelkreis gibt es weitere 35 Infektionen

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm hat am Montag 35 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell seien 212 Menschen im Eifelkreis akut mit Sars-Cov-2 infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt damit auf 161. Die Sichtungsstelle in Bitburg wurde am Wochenende laut Kreisverwaltung von mehr als 500 Personen besucht.