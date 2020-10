Corona-Pandemie : 32 weitere Ansteckungen im Eifelkreis

Bitburg-Prüm Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden 32 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sichtungsstelle in Bitburg ist wieder am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat sich das Verkehrsaufkommen rund um das Covid-19 Testzentrum allerdings deutlich erhöht. Dies führte zuletzt zu Staus in der Stadt. Die neue Verkehrsführung sieht daher vor, die Besucher des Bitburger Testzentrums über die Dieselstraße, Graf-Zeppelin-Straße und Flugplatzstraße zur Wankelstraße zu führen.