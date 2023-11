Disco auf dem Flugplatz „Heizwerk“ in Bitburg wird wiederbelebt – mit einigen altbekannten Dingen

Bitburg · Weil es in Bitburg seiner Meinung nach keinen Platz gibt, an dem die Generation Ü30 tanzen kann, will ein ehemaliger DJ aus dem Eifelstern dem „Heizwerk“ neues Leben einhauchen. Dabei kramt er in der Vergangenheit – mehrfach.

01.11.2023, 13:45 Uhr

In der ehemaligen Diskothek „Heizwerk“ kann wieder getanzt werden. Einmal im Monat will der frühere „Doppeldecker“-DJ Carsten Lesske dort Ü30-Partys anbieten. Die erste Fete Anfang Oktober war gut besucht. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Den kennen Sie, ganz sicher. Fox. Schritt, Schritt, Tap. So gelernt entweder in einer Tanzschule oder einfach in der Disco, wenn der Partner gut führt. Den hier kennen auch viele: Freestyle. Zu kompliziert, die Schritte in einem journalistischen Text zu beschreiben. Beide Tänze haben etwas gemeinsam: „Dafür brauchen die Leute Platz.“