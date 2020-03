UMWELT : Bevor die Prozession beginnt

BITBURG Im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner setzt die Stadt diesmal auf den Einsatz von Fadenwürmern. Diese werden auf die Larven der Raupen angesetzt.

Es gibt Vertreter im Tierreich, die allgemein einen eher schlechten Ruf genießen. Dazu zählen beispielsweise Zecken, Borkenkäfer oder aber Eichenprozessionsspinner. Dazu gehören aber auch Nematoden, besser bekannt als Fadenwürmer. Sie fressen sich durch Pilze, Algen, Aas und Fäkalien und nisten sich auch gerne in menschlichen Organen ein. Gerade letzteres steigert nicht gerade die Sympathiewerte für diese Tierchen. Doch lässt sich das parasitäre Verhalten bestimmter Arten dieses Stamms durchaus auch sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel, um andere Schädlinge zu bekämpfen.

Genau das versucht die Stadt Bitburg nun. Im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner verbündet sie sich mit sogenannten entomopathogenen Nematoden. Diese Fadenwürmer werden bereits seit vielen Jahren im Gartenbau gegen Insektenstadien im Boden eingesetzt. Sie dringen in die Insekten ein, töten sie mittels des mitgeführten Bakteriums und vermehren sich in ihnen. Für Menschen und Wirbeltiere sind sie völlig harmlos, da sie in einer Umgebung mit einer Körpertemperatur von 36 Grad nicht überleben.