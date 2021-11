Gesundheit : Noch hat der Eifelkreis die Lage im Griff

BITBURG (uhe) Das Gesundheitsamt des Eifelkreises kämpft mit dem Anstieg der Corona-Fälle. Bislang funktioniert die zeitnahe Kontakterfassung laut Behörde aber noch. Die Zahlen, die am frühen Montagmorgen auf der Internetseite der Kreisverwaltung zu lesen sind, rütteln wach: 94 neue Covid-Fälle allein im Eifelkreis.

In der Tat: Als am frühen Nachmittag auf der Seite der Kreisverwaltung die Zahlen aktualisiert werden, beruhigt sich die Lage wieder. Nur ein neuer Fall ist seit dem Morgen hinzugekommen. „Das Labor hat noch so einiges vom Wochenende aufzuarbeiten“, erklärt dazu der Pressesprecher. Die Zahl der registrierten Covid-19-Fälle im Eifelkreis liegt damit bei 375, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 191,4, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz bewegt sich bei 2,4.

Was die dennoch gut 100 Corona-Infektionen betrifft, die seit Ende vergangener Woche hinzugekommen sind, so ist dieser Anstieg laut Konder vor allem auf eine extreme Häufung an Einzelfällen innerhalb der Familien zurückzuführen. „Wir haben zwar auch im kleineren Umfang betroffene Einrichtungen mit mehreren Fällen“, sagt der Pressessprecher, „doch spielt sich das Infektionsgeschehen erheblich mehr in den Schulen und Kitas ab“. Aus diesem Grund werde dort auch verstärkt getestet. Knapp ein Viertel der kreisweit derzeit mit Corona infizierten Menschen kommt aus Bitburg (88). In der VG Bitburger Land sind es 75, in der Südeifel 67, im Prümer Land 76, in der VG Arzfeld 50 und in der VG Speicher 31. Aktuell sind 69 Prozent der Bewohner des Eifelkreises zweifach geimpft. Fast 30 Prozent sind ungeimpft.