Zu Besuch im Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts : Hier laufen die Drähte zusammen

Neue Situation, neues Team: das Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts – in der Mitte: Büro- und Geschäftsbereichsleiter Carl Diederich. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Ein neuer Corona-Fall. Mit wem hatte der Infizierte Kontakt? Wer muss informiert werden? Solchen und vielen weiteren Fragen gehen die Mitarbeiter des Lagezentrums des Kreisgesundheitsamts auf den Grund. Ein Blick hinter die Kulissen.

Hier rappelt es den ganzen Tag. „Mein Mann wurde positiv auf Corona getestet, darf ich noch arbeiten gehen“, will eine Frau wissen. Einer der vielen Anrufe, die im Gesundheitsamt aufschlagen. Am andere Ende antworten Mitarbeiter der Kreisverwaltung und informieren über Sicherheits- und Schutzmaßnahmen.

Im Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts werden Menschen beraten, Kontakte von Infizierten ermittelt und diese alle angerufen, Entscheidungen für Risikogruppen getroffen, Daten erhoben und analysiert – und vieles mehr. Kurzum: Alles, was der Kreis mit Landrat Joachim Streit an der Spitze in Sachen Corona-Pandemie beschließt und umsetzt, wird hier besprochen, vorbereitet und gegebenenfalls mit Partnern wie dem Roten Kreuz abgestimmt.

Info Drei Fragen an... ... Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm: Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Wie lange müssen die Einschränkungen noch sein? Streit: Es wird Lockerungen geben. Aber ich gehe davon aus, dass das Kontaktverbot noch bis Mai bleibt. Es ist das Wichtigste, um eine explosionsartige Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Wir sind noch nicht über den Berg? Streit: Nein, noch lange nicht. Erst wenn zwei Drittel der Bevölkerung durchseucht sind, gilt das Virus als überwunden. Ich gehe davon aus, dass es diesen Sommer keine Großveranstaltungen geben wird. Können Sie der Pandemie mit Blick auf die Eifel auch etwas Positives abgewinnen? Streit: Es gibt ein Umdenken, was es bedeutet auf dem Land zu leben. Hier haben wir Platz.Im Vergleich zu Städtern drinnen, aber auch draußen in der Natur. Und hier hilft einer dem anderen. Dorfleben hat große Vorteile. Das wird gerade vielen bewusst.

„Wir haben hier völlig neue Strukturen geschaffen und die Kernmannschaft des Gesundheitsamts um zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Abteilungen ergänzt“, sagt Büroleiter Carl Diederich. Aufgebaut wurde das Lagezentrum im großen Sitzungssaal. Eine Art Großraumbüro, die Schreibtische mit Holzwänden voneinander getrennt. Hier gehen nun zwölf Mitarbeiter ihren neuen Aufgaben nach – ein interdisziplinäres Team.

Oberstes Ziel aller Bemühungen: Ansteckungsketten unterbrechen und die Ausbreitung des Virus so weit möglich einzudämmen. Auch deshalb, weil die Beatmungsplätze der beiden Krankenhäuser im Kreis auf elf beschränkt sind. Neben dem Schutz der Bevölkerung gilt es auch, das Gesundheitssystem zu sichern.

Der Weg: „Wir vermitteln die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts mit den Anweisungen von Landes- und Bundesregierung und brechen das auf die Lage und die Voraussetzungen im Eifelkreis“, sagt Dr. Virgine Ruvet, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts in einer Infektionsschutzlage. Was sie begrüßt: „Wir arbeiten im Eifelkreis sehr präventiv, haben schon früh Veranstaltungen abgesagt.“ Auf der anderen Seite sei es aber auch wichtig, dass auch ältere Menschen noch am Leben teilhaben können. „Wegsperren ist keine Alternative“, sagt Ruvet.

Kontaktverbote und die Schließungen von Restaurants, Einzelhandel sowie Schulen und Kitas zeigen inzwischen Wirkung. „Die Kurve der Neuinfektionen im Eifelkreis flacht etwas ab“, sagt Ruvet. Aber es sei noch zu früh, aufzuatmen: „Das wird uns noch länger begleiten, auch die Einschränkungen im Privaten“, sagt Ruvet. Zusammen mit ihren Kollegen vom Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts setzt sie alles daran, dass die Auswirkungen für den Eifelkreis so gering wie möglich bleiben. Ein Blick in die Schaltzentrale:

Infektionsschutz: Wer und wo auch immer im Eifelkreis ein Mensch positiv auf Covid 19 getestet wird: Seine Daten landen bei Mathias Richter auf dem Tisch. Der Gesunheitsaufseher ist zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Wittmann und weiteren Verwaltungsmitarbeitern Mitglied des Krisenstab des Eifelkreises. Sein Gebiet: Infektionsschutz. Er prüft und registriert alle Fälle und leitet diese weiter an die Kollegen von der Kontaktermittlung einerseits und auf der anderen Seite an Landes- und Bundesbehörden.

Darüber hinaus trifft der Krisenstab Entscheidungen für besonders gefährdete Menschen und sensible Bereiche wie etwa Altenheime, für die der Kreis seit April Tests für Bewohner und Pflegekräfte anbietet. Immerhin leben im Eifelkreis rund 1000 Menschen in den 14 Heimen. Hinzu kommen 3000 bis 3500 Senioren, die zuhause gepflegt werden. Maßnahmen wie die Testreihe in den Altenheimen stimmt der Krisenstab zusammen mit dem DRK ab. So ist das Lagezentrum auch Ansprechpartner für die anderen Rettungs- und Hilfsdienste wie Feuerwehr und THW.

Kontaktermittlung: Kein Corona-Infizierter bleibt im Eifelkreis mit seiner Diagnose allein. Mitarbeiter von der Kontaktermittlung wie Susanne Thölkes rufen jeden Neu-Infizierten an. „Ich erkundige mich nach dem Gesundheitszustand und Symptomen“, sagt Thölkes, die eigentlich als Sozialpädagogin im Jugendamt arbeitet. Ihre Erfahrung: „Es gibt durchaus auch ältere Patienten, die nur leichte Symptome haben.“ Und umgekehrt auch Jüngere, die stärker unter der Infektion leiden.

Hauptaufgabe dieses Teams: Alle Kontakte ermitteln, die der Infizierte hatte – und zwar über Tage und Wochen zurück, da die Inkubationszeit des Virus ja bis zu 14 Tage betragen kann. Bei dieser Arbeit macht die Kontaktsperre, die seit 23. März gilt, einen gewaltigen Unterschied. „Haben wir anfangs rund 30 Menschen ermittelt, zu denen der Infizierte Kontakt hatte, beschränkt sich das nun auf engste Familienmitglieder“, sagt Thölkes. Diese Ansteckungsketten seien nun unterbrochen.

Telefonservice und Beratung: Fragen über Fragen beantwortet den ganzen Tag Hans-Harro Wodniock im Team Telefonservice und Beratung. Wann muss jemand in Quarantäne? Wann sollte ein Test gemacht werden? Oder der jüngste Anruf des Verwaltungsmitarbeiters, der sonst im Bereich Bildungskoordination arbeitet: „Ein junger Mensch kommt gerade aus China zurück und fragt, wie er sich verhalten soll.“ Antwort von Wodniock: „Auf jeden Fall soll er 14 Tage in Quarantäne, auch wenn er keinerlei Symptome hat.“

Sein Eindruck: „Viele sind übervorsichtig. Die größte Angst ist, jemanden anzustecken, der es vielleicht nicht so gut verkraftet – etwa Pflegebedürftige oder Kranke.“ Es besteht also eine Menge Beratungsbedarf. Zum Thema Einkauf sagt Wodniock: „Mundschutz und Handschuhe tragen oder den Einkaufs-Wagen mit einem Lappen desinfizieren.“

Datenerhebung: Die Daten aller Menschen, die sich in der Sichtungsstelle haben testen lassen, werden erfasst. „Egal, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, läuft das hier bei uns ein“, sagt Tobias Streicher. Durch die Arbeit der Sichtungsstelle, die der Kreis in Kooperation mit dem Roten Kreuz betreibt, würden mehr Fälle erkannt werden. Und das sei gut, damit „möglichst viele möglichst früh wissen, dass sie sich angesteckt haben und keine weiteren Familienmitglieder, Partner oder Kinder infizieren.“

