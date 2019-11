Kostenpflichtiger Inhalt: Im Islek ist die Anbindung besonders schlecht : Im Notfall 45 Minuten fahren: Strecken zwischen Eifeler Krankenhäusern sind zu weit

Krankenhausatlas. Foto: TV/Schramm, Johannes

Neuerburg/Arzfeld Nirgendwo im Land ist der Weg zum nächsten Krankenhaus länger als im Westen des Eifelkreises. Etwa 45 Minuten braucht man vom Neuerburger Land oder dem Islek in die nächste Klinik. Wie ist die Versorgung dort zu sichern?

Herzinfarkt, Geburtswehen, Verletzungen – bei medizinischen Notfällen zählt jede Minute. Was aber, wenn die nächste Klinik eine Dreiviertelstunde entfernt liegt? Seit 2014 stehen viele Menschen im Westen des Eifelkreises vor diesem Problem. Denn damals gingen im Krankenhaus Neuerburg die Lichter aus. Es blieben die Spitäler in Bitburg und Prüm. Wer etwa in Affler (VG Südeifel) oder Dasburg (VG Arzfeld) lebt, braucht dorthin mit dem Auto aber 45 Minuten.

Wie schlecht die medizinische Versorgung in der Gegend auch im Vergleich ist, beweist ein Blick auf den Krankenhausatlas des Statistischen Bundesamtes (siehe Info). Demnach gibt es in ganz Rheinland-Pfalz keine andere Region, die derart unterversorgt ist wie der Islek und das Neuerburger Land. In der gesamten Bundesrepublik finden sich nur wenige Flecken, die weiter entfernt von einer Klinik sind.

Info Die Versorgung im Eifelkreis Der Krankenhausatlas unterteilt Deutschland in farbliche Zonen. Wer im blauen Gebiet wohnt, braucht fünf Minuten bis zum nächsten Krankenhaus. In solche Zonen fallen Ballungsräume, im Kreis etwa die Städte Bitburg und Prüm. Die Speckgürtel sindt im Atlas grün markiert. Die Strecke von Dörfern wie Rittersdorf oder Dausfeld bis zur nächsten Station ist in 10 bis 15 Minuten zu schaffen. Etwas länger unterwegs sind Menschen nahe Speicher, Kyllburg, Irrel oder der Schneifel. Sie brauchen, aus der gelben Zone, im Schnitt zwischen 15 und 20 Minuten. nDas Neuerburger Land und der Islek sind im Krankenhausatlas orange, einige Bereiche sogar rot eingefärbt. Wege von bis 45 Minuten zur nächsten Klinik sind vor allem für Bürger an der Luxemburger Grenze Alltag. Wer den Blick über die Region hinaus wirft, bemerkt: Eine so große orange Fläche gibt es im gesamten Bundesland nicht. Weitere Informationen unter: krankenhausatlas.statistikportal.de

Das ist den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Südeifel und Arzfeld durchaus bewusst. „30 bis 45 Minuten Weg sind sicher nicht zufriedenstellend“, sagt Andreas Kruppert (CDU): „Gerade bei Notfällen sollte die Strecke unter einer halben Stunde liegen.“ Sein Südeifeler Kollege Moritz Petry (CDU) gibt ihm Recht: „Wir in der Grenzregion sind erheblich benachteiligt seit das Krankenhaus in Neuerburg geschlossen hat.“ Dies sei 2014 aber „nur der Anfang einer Entwicklung“ gewesen.

Tatsächlich schreibt jede dritte deutsche Klinik inzwischen rote Zahlen. Vor allem kleine Landkrankenhäuser haben finanzielle Probleme. In den vergangenen Jahren gab es daher eine Schließungswelle quer durch die deutsche Provinz. Auch in der Region hat es Standorte getroffen.

In Neuerburg versucht man der angespannten Lage derweil mit einer Idee aus Skandinavien zu begegnen. In Schweden und Dänemark, ebenfalls dünn besiedelte Länder, werden wenige starke Krankenhäuser durch viele sogenannte Gesundheitszentren in der Peripherie ergänzt. „Scheinbar ein erfolgreiches Konzept“, sagt Bürgermeister Petry.

Seit einiger Zeit hat sich am alten Klinikstandort ein solches Gesundheitszentrum etabliert, das diverse medizinische Leistungen anbietet. „Sicherlich ist das kein Ersatz für das Krankenhaus“, räumt Petry ein. Als Ergänzung zur Versorgung in Bitburg und Prüm könne die Einrichtung aber helfen.

Inzwischen sind zwei Drittel des Gebäudes in der Bitburger Straße vermietet, unter anderem an die Allgemeinärztin Sigrid Mundt und den Chirurgen Karl-Georg Hermans, der dort Sprechstunden anbietet. Weitere Mediziner und Fachärzte sollen folgen. „Es ist in diesem Bereich aber leider so, dass man einen langen Atem braucht“, sagt der Arzfelder Bürgermeister Kruppert.

Das Problem laut Petry: Gesundheitszentren würden bislang zu wenig gefördert. Es fehlten „einheitliche und für die jeweilige Region bedarfsgerechte Konzepte“. Dabei wäre dies für eine „enge Vernetzung der Krankenhäuser mit Gesundheitszentren in der Region dringend erforderlich“.

Dass es im Westen des Kreises irgendwann wieder ein Krankenhaus geben wird, halten Petry und Kruppert indes für „absolut illusorisch“. Es müsse vielmehr darum gehen, die Standorte Prüm und Bitburg zu stärken.