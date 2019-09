RITTERSDORF : Im Tiefbau durch die Eifel

Es geht voran: Beim Bau der Eifelpipeline werden gute Fortschritte gemacht. Durch die gelbe Leitung fließt Gas, durch die blaue Wasser. Foto: TV/Carsten Grasmück

RITTERSDORF Quer durch den Eifelkreis wird derzeit eifrig am neuen Verbundnetz für Wasser, Strom, Gas und Glasfaser gebaut. Rund 100 Millionen Euro sollen bis Ende 2023 unter der Erde verschwinden.

„Das ist in der Tat etwas irritierend“, sagt Wolfgang François und zeigt durch das Fenster auf die Baustelle auf seinem Firmengelände. Francois ist Chef des Entsorgungsbetriebs Luzia François in Rittersdorf, und die Erdarbeiten auf seinem Grundstück sind Teil des Regionalen Verbundnetzes Westeifel, das derzeit entsteht. Das gewaltige und in dieser Form einmalige Infrastruktur-Projekt umfasst zwei Trassen: Die 80 Kilometer lange Nord-Süd-Achse von der nordrhein-westfälischen Grenze bis nach Trier dient für Trinkwasser-, Glasfaser-, Erdgas- und Biogasleitungen. Sie kreuzt südlich von Bitburg die Ost-West-Achse, die auf 45 Kilometern Länge durch die Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Speicher, Trier-Land, Bitburger Land und Südeifel verläuft. Die Achse verbindet neben Einrichtungen zur Wassergewinnung unter anderem auch sieben Biogasanlagen, deren Biogas an einem zentralen Ort aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist werden soll.

Ursprünglich sollte dieser zentrale Ort der Entsorgungsbetrieb Fran-çois sein, der ebenfalls über eine Biogasanlage verfügt. Das aber hat sich im Lauf der Planung geändert. „Da wir nördlich von Bitburg liegen, die Ost-West-Trasse aber südlich davon, hätte das Biogas weitere 13 Kilometer bis zu uns nach Rittersdorf transportiert werden müssen, um es hier aufzubereiten“, erklärt François. Und in die eigene Biogasanlage hätte er erheblich investieren müssen. Das ganze Vorhaben wäre damit weder finanziell noch ökologisch sinnvoll gewesen.

Die Bauarbeiten auf seinem Firmengelände haben also nichts mit dem Anschluss an das Biogasnetz zu tun, sondern hängen schlichtweg damit zusammen, dass die Nord-Süd-Trasse über sein Grundstück verläuft. Seine Biogasanlage wird nicht angeschlossen, vom Verbundnetz abgeschnitten ist François deswegen aber nicht. Die Aufbereitungsanlage für das Biogas soll jetzt auf dem Bitburger Flugplatz errichtet werden. Und Francois ist nicht nur Eigentümer des dortigen Grundstücks, sondern gemeinsam mit den Stadtwerken Trier (SWT) und den Landwerken Eifel an der Biogaspartner Bitburg GmbH beteiligt, die die Anlage errichten und betreiben soll.

Für die Eigentümer der sieben Biogasanlagen zwischen Nusbaum und Heidweiler ist der Anschluss an das Gasnetz interessant, weil deren auf 20 Jahre festgelegte Einspeisevergütungen pro Kilowatt Strom in den kommenden Jahren nach und nach auslaufen. Zwar besteht auch nach Ablauf der 20 Jahre weiterhin die Möglichkeit zur Stromvermarktung. Nur haben sich dafür die Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert. Um mit dem Markt mitzuhalten, müssten die Betreiber ihre Anlagen ordentlich aufrüsten und dementsprechend investieren. Deutlich günstiger wird es da, das Biogas zukünftig nicht mehr primär zur Erzeugung von Strom zu verwenden, sondern das Gas direkt in das Netz einzuspeisen.

Durch die Aufbereitung des Biogases auf dem Flugplatzgelände erreicht es Erdgasqualität und kann somit auch ins Erdgasnetz eingespeist werden. Für François ist diese Art der Nutzung aber im besten Fall nur eine Übergangslösung. „Das Gas in das Netz einzuspeisen kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein“, sagt er. „Wir sollten weiter innovativ bleiben und nach besseren Einsatzmöglichkeiten suchen“, sagt François. Sinnvoll wäre demnach eine Nutzung des Gases vor Ort.

Bislang sind nach Auskunft der am Gesamtprojekt beteiligten SWT von der Biogasleitung entlang der Ost-West-Trasse der Abschnitt zwischen Freilingen und Ingendorf sowie das östlichste Stück zwischen Preist und Heidweiler komplett fertig. Aktuell laufen die Arbeiten am 3,5 Kilometer langen Stück zwischen Bettingen und Ingendorf sowie an kleineren Abschnitten auf dieser Achse. Ebenfalls bereits fertiggestellt ist das Verbindungsstück zwischen der Ost-West-Trasse und dem Flugplatz Bitburg, wo laut SWT-Sprecher Carsten Grasmück gegen Jahresende mit dem Bau der Biogasaufbereitungsanlage begonnen werden soll.

Von den insgesamt 120 Kilometern des gesamten Verbundnetzes sind bislang 65 Kilometer gebaut. In allen bereits fertigen Trassenabschnitten seien Lehrrohre für Glasfaser verlegt worden. Und noch in diesem Jahr werde entlang der gesamten Ost-West-Trasse die aus 144 Glasfasern bestehende Leitung in die Lehrrohre „eingeblasen“. Rund 30 000 Haushalte sollen so zukünftig mit schnellem Internet ausgestattet werden können.

Der nächste Bauabschnitt sei das Teilstück der Nord-Süd-Trasse zwischen Bitburg-Nord und dem Knotenpunkt der beiden Achsen, das sich derzeit in der europaweiten Ausschreibung befindet, erklärt der SWT-Sprecher. Das Kreuzungsbauwerk selbst werde dann im nächsten Jahr folgen. „Wir kommen gut voran und sind in Sachen Kosten- und Zeitrahmen voll auf Kurs“, sagt Grasmück.

Zwischen Ließem und Bickendorf arbeiten sich diese Bagger neben der Straße durch das Erdreich. Foto: Uwe Hentschel