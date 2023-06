Special Olympics Aserbaidschaner zu Gast in Prüm

Zuvor hatten die Olympioniken die Westeifel Werke besichtigt. Am Mittwoch werden die Athleten in Bitburg erwartet, wo sie um 15 Uhr am Rathaus empfangen werden. Mit dem Bus geht es am Donnerstag weiter nach Berlin, wo am Samstag die Special World Games im Olympiastadion eröffnet werden. Im Vorfeld zu dem Sportereignis sind die Delegationen im Rahmen des „Host Town Program“ (Gastgeber-Programm) zu Gast in verschiedenen Kommunen. Foto: Stefanie Glandien