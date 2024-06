Eifeler Traditionsunternehmen gefährdet Wenn der Heiko-Fahrer nicht mehr klingelt

Neuendorf/Gerolstein · Erweiterte LKW-Maut: Von Juli an muss auch für kleinere Transporter diese Gebühr bezahlt werden. Das trifft eine Eifeler Firma in betriebsgefährdender Weise: Heiko in Neuendorf, Deutschlands größtes Unternehmen für rollende Lebensmittelmärkte. Und auch für Hilfsvereine wie „Eifellicht“ sieht es finster aus.

21.06.2024 , 08:55 Uhr

Heiko-Fahrer Daniel Dahmen belädt seinen Wagen. Und dadurch ist er mautpflichtig. Leer wäre er es nicht. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel