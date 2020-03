Polizei-Inspektionen Bitburg und Prüm legen Kriminalitätsstatistik vor : Mehr Diebe und Vandalen in der Eifel unterwegs

Brennende Heuballen und Mülltonnen, eingeworfene Autoscheiben und zerstörte Spielplätze – die Polizei hatte 2019 viel zu tun. Foto: TV/Arnold Faber

Bitburg-Prüm Die Zahl der Straftaten im Eifelkreis ist vergangenes Jahr gestiegen. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei hervor. Demnach wurde 2019 besonders viel geklaut und mutwillig zerstört. Die Ermittler hatten es dabei auch mit Wiederholungstätern zu tun.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Eifeler Polizisten. Quer durch die Region waren Ermittler mit kniffligen Fällen konfrontiert. Eine Einbrecherbande zog im Frühjahr durch die Region. Eine Gruppe Jugendlicher randalierte in Schönecken. Feuerteufel legten in Bitburg und Speicher Brände. Und in Mettendorf rammte eine Seniorin ihrem Ehemann offenbar ein Küchenmesser in den Rücken.

Glücklicherweise blieb dies im Kreis das einzige Tötungsdelikt. Das ist die gute Nachricht. Doch aus der Kriminalitätsstatistik der Dienststellen Bitburg und Prüm lassen sich auch schlechte Neuigkeiten ablesen.

Foto: Polizeiinspektion Bitburg

Info Polizeiarbeit in Zahlen Körperverletzung 463 (Vorjahr: 513) Davon schwere Fälle: 108 Eigentumsdelikte: 957 (Vorjahr: 891) Davon schwere Fälle: 236 Einbrüche: 104 (Vorjahr: 93) Sachbeschädigungen: 528 (Vorjahr: 425) Drogendelikte: 452 (VorJahr: 612) Nicht erfasst: Fahren unter Drogeneinfluss Betrugs- und Fälschungsdelikte: 862 (Vorjahr: 711) Cybercrime: 422 (Vorjahr: 353)

Die Gesamtzahlen: So ist die Zahl der Delikte 2019 um 291 auf insgesamt 4438 Fälle gestiegen. Das heißt: Pro Tag werden im Eifelkreis und an der Oberen Kyll also rund zwölf Straftaten verübt. Die meisten davon, nämlich 2647, ereigneten sich vergangenes Jahr im Dienstbezirk Bitburg, 1791 rund um Prüm.

Foto: MAtthias Antony/Matthias Antony

Grund zur Panik besteht aber nicht. Der Blick in andere Gegenden zeigt: Die Eifel ist vergleichsweise sicher. Und die Fahndungserfolge hoch: Rund um Bitburg wurden 66,4 Prozent Delikte aufgeklärt, im Bereich Prüm sogar 74,5 Prozent. Was Richard Schleder, stellvertretender Inspektionsleiter auf die „akribische Sachbearbeitung der Beamten“ zurückführt.

Foto: TV/Christian Altmayer

Wohl aber gibt es bei bestimmte Straftaten, wie Diebstählen, Betrugsfällen und Sachbeschädigungen Steigerungen. Die auch die höheren Gesamtzahlen erklären. Denn, und das ist eine weitere gute Nachricht: Die Zahl der Körperverletzungen ist seit 2018 zurückgegangen. Also zusammengefasst: Es wurde 2019 etwas mehr geklaut und betrogen im Eifelkreis.

Tatserien: Die vielen Sachbeschädigungen wurden derweil von wenigen Wiederholungstätern begangen. So gab es allein in Schönecken 91 Delikte. Die meisten davon bringt die Polizei mit einer Gruppe Jugendlicher in Verbindung, die im Frühjahr 2019 im Dorf randalierten.

Ebenfalls mit einer Serie hatte es die Polizei Ende des Jahres in Bitburg zu tun, als ein inzwischen ermittelter Mann mindestens vierzig Sachbeschädigungen begangen haben soll. Unter anderem tobte er sich an Autos aus.

Ebenfalls in den Bereich der Sachbeschädigung fällt die Brandserie in Speicher. Auch hier hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt, die die Staatsanwaltschaft für Feuer auf den Feldern verantwortlich macht.

Es ist nicht der einzige Fahndungserfolg der Bitburger Beamten. Im März 2019 gelang es den Ermittlern ein polnisches Einbrecherduo zu fassen, das bundesweit mehr als 20 Taten begangen haben soll.

Diebstähle und Betrugsfälle: Auch im Bereich des Warenbetrugs gehen sehr viele Fälle auf das Konto einer einzigen Täterin aus dem Prümer Land (136). Doch auch insgesamt liegt die Zahl der Betrügereien bei 862, und somit um 154 Fälle höher als 2018. Den ebenfalls boomenden Bereich Cyberkriminalität nicht mitgezählt (422 Fälle im Jahr 2019). Nicht neu hingegen sind Diebstähle. Auch deren Zahl hat sich rund um Bitburg deutlich erhöht, nämlich um 70 Fälle auf 690. Die meisten davon: Ladendiebstähle. Die Zahl schwerer Fälle, darunter fallen etwa Autodiebstähle, ging hingegen auch in Bitburg zurück. Rund um Prüm wurde insgesamt weniger geklaut.

Sonstige Taten: Seit Jahren hoch ist in der Eifel die Zahl der Drogendelikte. Die Polizei Bitburg hat auf die Verfolgung solcher Straftaten, besonders an der Grenze zu Luxemburg, aber einen Fokus gelegt. Was sich 2019 laut Dienststellenleiter Hamm auch in der Statistik niedergeschlagen hat. Auch im Bereich Prüm sanken die Zahlen.

Allerdings bleiben Funde von mehreren Hundert Gramm weiterhin keine Seltenheit. Ingesamt fasst Dienststellenleiter Hamm zusammen, hätten Bitburger Beamten im Jahr 2019 rund zwei Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen. Was auch zeigt Drogenhandel bleibt ein Problem.