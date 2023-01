Maulkorb und Leinenzwang : Immer wieder Beiß-Attacken: Sind manche Hunde wirklich so gefährlich?

Wann braucht ein Hund einen Maulkorb? In zwei Fällen musste das Verwaltungsgericht Trier kürzlich über die Einstufung von mutmaßlich gefährlichen Hunden entscheiden. Foto: dpa/Philipp Schulze

Trier/Gerolstein/Bernkastel-Kues Ein Hund hat in der Eifel einen anderen totgebissen. Immer wieder kommt es in der Region zu gefährlichen Beiß-Angriffen von Vierbeinern. In zwei Fällen haben die Halter kürzlich gegen verhängte Auflagen geklagt.

„Der will doch nur spielen“, hört man häufig von Hundehaltern. Das mag in den meisten Fällen zutreffen, doch hin und wieder kommt es auch zu Beiß-Angriffen der Tiere gegen ihre Artgenossen oder Menschen. Als Folge müssen sich die Besitzer eines als gefährlich eingestuften Hundes an strenge Vorschriften halten. Zwei Hundehalter aus der Region waren damit nicht einverstanden und haben geklagt.

Eine Hundehalterin aus der Eifel ist vor Gericht vergeblich gegen die Einstufung ihrer beiden Doggen als gefährliche Hunde vorgegangen. Die beiden Tiere hatten unter anderem im April 2022 einen anderen Hund zu Tode gebissen, wie das Verwaltungsgericht Trier mitteilte.

Die Verbandsgemeinde Gerolstein hatte die Hunde der Rasse Deutsche Dogge nach dem Vorfall als gefährlich eingestuft und die Haltung untersagt. Sie wurden in eine Tierpension gebracht. Lange blieben die Tiere nicht dort. Doch sie sind nicht einfach abgehauen, wie man vermuten könnte, sondern wurden entwendet. Die Polizei hatte die Hunde später beim Lebensgefährten der Halterin wiedergefunden. In der Zwischenzeit sei es zu einem weiteren Beißvorfall gekommen. Die Gemeinde ordnete daher erneut die Sicherstellung der beiden Hunde an.

Wie schätzt das Verwaltungsgericht Trier die Sachlage ein

Dagegen zog die Halterin in einem Eilrechtsverfahren vor Gericht und argumentierte, die Doggen hätten sich selbst und ihr Revier verteidigt und seien durch andere Hunde provoziert worden. Das sahen die Verwaltungsrichter anders. Das instinktive Territorialverhalten möge zwar rechtfertigten, dass ein Hund einen „Eindringling“ mit Bellen und eventuell auch Verfolgung verjagt. Es könne jedoch unter keinen Umständen toleriert werden, dass ein Hund mit einem Biss reagiere, der zum Tod eines anderen Tieres führe.

Die beiden Doggen hätten bei den Bissen absolut übertrieben reagiert, was nur mit einem übersteigerten Aggressionspotenzial erklärt werden könne. Daher gebe es gegen die Einstufung als gefährliche Hunde keine rechtlichen Bedenken. Gegen die Entscheidung kann die Halterin noch innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz einlegen.

Ein ähnlicher Fall in der VG Bernkastel-Kues

Erst im Dezember hatte sich das Trierer Verwaltungsgericht mit einem ähnlichen Fall befasst. Eine Hundehalterin hatte gegen die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues geklagt und behauptet, ihr Schäferhund-Collie-Mischling Paula sei nicht gefährlich.

Nach Auskunft der Verwaltung hatte die Hündin im Januar 2020 einen ausgebildeten Therapiehund attackiert. Der Eigentümer des Therapiehundes soll versucht haben, sein Tier zu schützen und die Hunde zu trennen, und wurde dabei selbst in die Wade gebissen.

Nach Abwägung aller vorliegenden Fakten hatte die Verwaltung Hündin Paula als gefährlich eingestuft und die Hundehalterin musste sich künftig an strenge Regeln halten. Das Tier sollte einen Maulkorb tragen und durfte nur unter Aufsicht einer volljährigen Person, die körperlich dazu in der Lage ist, geführt werden.

Milderung wegen Alter der Hündin

Damit war die Halterin nicht einverstanden und reichte Klage ein. Infolge des langen Zeitraums seit dem Vorfall machten die Zeugen teils widersprüchliche Aussagen und das Gericht konnte nicht mehr eindeutig klären, ob bei dem Beißvorfall eine hundetypische Verteidigungshandlung vorgelegen habe oder ein tatsächlich gefährliches Beißverhalten.