Traum vom Eigenheim : Immobilienmarkt in der Eifel – das sagen Makler zu Angebot, Nachfrage und Preisen

Bitburg/Daun Im vergangenen Jahr sind die Preise für Immobilien vielerorts zum ersten Mal seit langem nicht mehr weiter gestiegen. Dafür sind die Zinsen für Kredite nun deutlich höher. Wie haben Kunden in der Eifel auf die Situation reagiert? Und wie blicken Marktkenner auf 2023?

Der Traum vom Eigenheim in Deutschland war in den vergangenen Jahren mit immer höheren Immobilienpreisen verbunden. Gleichzeitig waren jedoch die Zinsen für entsprechende Kredite sehr niedrig. 2022 hat sich das verändert: In der zweiten Jahreshälfte stiegen die Immobilienpreise in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht mehr an. Was stieg, waren die Zinsen, und zwar teils um das Vierfache. Wie haben die Kunden in der Eifel und Vulkaneifel auf diese neue Situation reagiert?