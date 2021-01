Erhenamt : Impf-Hilfe für Körpericher Senioren

Körperich Vielerorts bieten Kommunen und auch Vereine Senioren Unterstützung an, wenn diese nicht wissen, wie sie einen Impftermin ausmachen sollen oder nicht mobil genug sind, um das Impfzentrum selbstständig zu erreichen (der TV berichtete).

Auch die Ortsgemeinde Körperich hilft ihren älteren Bewohnern. Besonders die Organisation von Impf-Terminen könne Probleme bereiten, weil die Termin-Hotline per Telefon häufig überlastet sei, so Ortsbürgermeister Hermann-Josef Hecker in einem Bürgerrundschreiben.