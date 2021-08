Corona-Pandemie : Familien-Impftag in Bitburg – und der Impfbus tourt

Bitburg/Prüm Corona-Fallzahlen im Eifelkreis steigen. Inzidenz liegt aktuell bei 59,6.

Am Donnerstag, 2. September, 8 bis 18 Uhr, beim Rewe-Markt in Speicher. Dort werden Johnson & Johnson und Biontech sowie teilweise Moderna gespritzt. Weitere Termine sind am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, beim Edeka in Limbourgs Hof in Bitburg, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Weiter geht es am Dienstag, 7. September, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Arzfeld sowie am Mittwoch, 15. September, auf dem Frischemarkt in Prüm – jeweils von 8 bis 18 Uhr. Es werden Biontech sowie Johnson & Johnson gespritzt.