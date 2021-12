Corona-Impfung : Heute freie Fahrt zum Boostern am Impfbus in Bitburg

Heute freie Fahrt zum Boostern am Impfbus in Bitburg

Am Freitagmittag, 10. Dezember, ist der Impfbus in Bitburg noch überhaupt nicht ausgelastet. Wer schnell vorfährt, kann sich noch vor dem Wochenende boostern lassen.

(de) Stundenlang haben in den vergangenen Wochen die Menschen auf Termine zum Impfen und Boostern gewartet. Doch heute, Freitag, 10. Dezember, ist beim Impfbus, der in Bitburg am Katastrophenschutzzentrum in der Else-Kallmann-Straße steht, nichts los.