Corona-Pandemie : Impfbus hält diese Woche in Prüm und Arzfeld

Foto: TV/Marion Maier

Bitburg/Arzfeld/Prüm (red) Es geht weiter im Eifelkreis mit Impfangeboten ohne Termin: Der Impfbus hält am Dienstag, 7. September, in Arzfeld, Luxemburger Straße 6 bei der Verbandsgemeinde und am Mittwoch, 15. September, in Prüm auf dem Hahnplatz.

Das Angebot richtet sich an alle Bürger ab zwölf Jahren. Wer noch keine 18 Jahre als ist, wird nur in Begleitung von einem Erziehungsberechtigten geimpft. Mitzubringen sind der Personalausweis, der Impfpass und falls vorhanden ein Medikamentenplan.