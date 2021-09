Gesundheit : Wo der Impfbus demnächst halt macht

Arzfeld/Bitburg/Speicher/Prüm (red) Der Impfbus hält am Donnerstag, 2. September, in Speicher, in der Kapellenstraße 64 und am Samstag, 4. September, in Bitburg, in Limbourgs Hof 2. Am Dienstag, 7. September, macht er Halt in Arzfeld, Luxemburger Straße 6 und am Mittwoch, 15. September, in Prüm auf dem Hahnplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken