Bitburg-Prüm : Impfbus des Landes hält im Eifelkreis

Bitburg-Prüm Das Impfzentrum in Bitburg ist dicht. Wer den Schutz gegen das Corona-Virus will, muss seitdem einen Termin beim Hausarzt machen. Oder: beim Impfbus des Landes vorbeischauen, der im November auch im Eifelkreis dreimal Station macht.

Das Impfmobil hält am Montag, 8. November, an der Berufsbildenden Schule in Bitburg. Am Dienstag, 16. November, sind die Prümer dran. Auf dem Parkplatz des Nettomarkes in der Bahnhofstraße schaut das Impfteam vorbei. Die Woche drauf, am Montag, 29. November, hält der Impfbus dann wieder in Bitburg beim Edeka, Limbourgs Hof. Die Teams werden jeweils von 8 bis16 Uhr vor Ort sein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es wird aber darum gebeten den Impfausweis und gegebenenfalls einen Medikamentenplan mitzubringen.