Corona : Impfen ohne Termin: Busse am Montag in Bitburg

Sechs Impfbusse sind in allen Teilen von Rheinland-Pfalz unterwegs und ermöglichen Corona-Impfungen ohne Anmeldung. Foto: dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bitburg Die Rundreise der Impfbusse durch Rheinland-Pfalz geht in die zweite Woche. Diesmal halten sie auch in Bitburg – und zwar am Montag, 9. August, von 8 bis 12 Uhr am Rewe-Markt in Bitburg, Saarstraße 62, und von 14 bis 18 Uhr beim Edeka, Limbourgs Hof 2. Die sechs mobilen Impfbusteams impfen ohne vorherige Terminvergabe.

