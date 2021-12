Bitburg/Prüm/Arzfeld : 6500 weitere Booster-Impfungen

Info

Arzfeld: Parkplatz, Luxemburger Straße 6, am Donnerstag, 16. Dezember, von 9 bis 17 Uhr sowie am Montag, 27. Dezember, 9 bis 17 Uhr. Bitburg: Katastrophenschutzzentrum, Else-Kallmann-Str. 16, Dienstag, 14. Dezember, 9 bis 17 Uhr. Schönecken: Forum im Flecken (FIF), Am Forum 1, Mittwoch, 22. Dezember, 9 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch, 29. Dezember, 9 bis 17 Uhr. Neuerburg: Gesundheitszentrum, Bitburger Str. 17, Montag, 20. Dezember, 9 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen rund ums Testen, Impfen und Corona im Internet unter www.bitburg-pruem.de