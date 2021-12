Corona-Pandemie : Bald neue Termine für Booster-Impfungen im Bitburger Impfzentrum verfügbar

Bitburg Der Eifelkreis Bitburg-Prüm setzt weiter zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz auf Booster-Impfungen im Impfzentrum in Bitburg. Schon bald kann man sich wieder dafür registrieren.

Über sogenannte Booster-Impfungen – also Auffrischungen bereits bestehender Immunisierungen – will der Eifelkreis Bitburg-Prüm in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz weiter die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen. Wie in der gestrigen Sitzung des Kreistags Bitburg-Prüm bekannt gegeben wurde (der TV berichtete hier), werden nun neue Termine für Auffrischungen im Booster-Impfzentrum in Bitburg angeboten.