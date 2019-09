Rasenmäher-Cross Rennen in Badem : Wenn Rasenmäher zu Rennmaschinen werden

Rasenmäher-Cross Rennen in Badem

Badem 300 Besucher haben beim zweiten Rasenmäher-Cross Rennen spannende Rennen gesehen. Elf Fahrer gingen an den Start.

(chb) Das Stück „Hells Bells“ von AC/DC schallt über das abgemähte Getreidefeld nahe der Gemeinde Badem. Elf Rasenmäher-Cross-Fahrer stehen an den Abgrenzungsgeländern, mit dem Rücken zu ihren Renngefährten, und warten angespannt auf den Start. Sofort nach dem Signal sprinten sie zu ihren umgebauten Aufsitzrasenmähern, werfen die Motoren an und los geht’s.

Der 500 Meter lange Rundkurs ist vor dem Rennen noch einmal gewässert worden, und so driften die bis zu 60 Stundenkilometer schnellen Gefährte in den Kurven. Manch einer dreht sich oder nimmt ein Stück des Weges über den Acker. Zudem gibt es packende Überholmanöver, und spätestens nach der dritten Runde auf dem Kurs sind Fahrer und die Rennrasenmäher voller Matsch – und sehen so richtig nach Cross-Rennen aus.