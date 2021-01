Wohnen im Alter : Badem bietet barrierefreies Wohnen für Ältere

Badem Der Schwesternverband vermietet ab sofort 17 moderne Seniorenappartements sowie fünf Bungalows.

Das eigene Haus mit dem großen Garten kann im Alter zur Last werden. Weniger Arbeit und trotzdem selbständig im eigenen Zuhause leben ist das, was sich viele Senioren wünschen.

Die Bungalows, die in Badem entstanden sind – der Spatenstich war im Juli 2019 (der TV berichtete) – sind 65 Quadratmeter groß, die Wohnungen zwischen 54 und 68 Quadratmeter. Die Wohnungen haben alle einen Balkon oder eine Terrasse. Sie verfügen über ein Schlafzimmer, Badezimmer mit bodengleicher Dusche, einen Hauswirtschaftsraum sowie einen offenen Wohn-Ess-Bereich mit offenem Küchenbereich. Große, energieeffiziente Fenster bringen nicht nur gesundes Tageslicht und Wärme in die Räumlichkeiten, sondern sorgen auch für ein gutes Wohnklima. So wirbt der Schwesternverband für das Wohnprojekt in der Bademer Schulstraße. Die Räume verfügen demnach über Böden in warmer Holzoptik, einen guten Schallschutz, und die moderne Heizungs- und Lüftungstechnik hilft, Energie zu sparen.