Immobilien Hier entstehen neue Eigentumswohnungen im Herzen Bitburgs

Bitburg · Aus Alt mach Neu: In Bitburg verwandelt ein Projektentwickler ein in die Jahre gekommenes Mehrfamilienhaus in der Saarstraße in moderne Eigentumswohnungen mit energetisch hohem Standard.

02.09.2023, 14:00 Uhr

In Bitburg entsteht ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen. Die ersten sind bereits verkauft. Foto: Visualisierung TRIEHA GmbH

Hausverkäufe sind in Zeiten steigender Zinsen und der damit verbundenen Zurückhaltung der Interessenten eher schwierig. Bei einem Bauprojekt in Bitburgs Saarstraße sieht das anders aus. Der Verkauf läuft. Mike Vermeer, Geschäftsführer der IMMO Capital Group mit Sitz in Walferdange (L), die das Projekt entwickelt, hat eine Erklärung: Das Mehrfamilienhaus wird nach hohem energetischem Standard saniert und die Kredite für den Kauf der Eigentumswohnungen werden deshalb staatlich gefördert – sind dementsprechend günstig.