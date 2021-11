Bitburg : Lachen? Gefällt mir!

Bitburg Einfache Bilder, viele Schmunzler: Memes sind ein Internet- phänomen. Auch in Bitburg gibt es eine Instagram-Seite, die lokale Themen aufgreift. Aber worüber lacht Bitburg im Netz?

„Abgehoben und peinlich“ sagen die einen, „witzig und unterhaltsam“ die anderen. Was man dieser Frau jedoch nicht absprechen kann: In den sozialen Netzwerken ist sie ein Star. So bekannt, dass sie es sogar auf eine Meme-Seite in Bitburg geschafft hat. Eine Was-Seite? Kurzer Cut. Duden aufschlagen. „(interessantes oder witziges) Bild, Video o. Ä., das in sozialen Netzwerken schnell und weit verbreitet wird“.