Hochwasser : Telefonische Sprechstunde zu Heizungssanierung

Bitburg-Prüm Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind durch das Hochwasser vom 14. und 15. Juli zahlreiche Gebäude sowie deren Heizungsanlagen stark beschädigt worden. Zusätzlich zu diesem großen Sanierungs- und Erneuerungsbedarf rücken der Winter und die damit einhergehende Heizperiode immer näher.

Die Klimaschutzmanager der Kreisverwaltung bieten deshalb betroffenen Bürgern und Unternehmen eine telefonische Beratung zum Thema Heizungssanierung an, und zwar am Mittwoch, 1. September, sowie am Mittwoch, 8. September, jeweils zwischen 17 und 19 Uhr.