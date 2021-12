BITBURG : Die künftige Bitburger Kita: Ein Haus voller Überraschungen

BITBURG Bis Juni 2023 soll der Umbau des Kasernenblocks 2001 zur neuen und größten Bitburger Kita abgeschlossen sein. Trotz einiger Rückschläge liegen die Kosten bislang nur leicht über dem Ansatz.

Wer ein altes Gebäude umbaut, muss immer mit Überraschungen rechnen. Architekt Manfred Weber formuliert es so: „Wenn man in einem so alten Teil ein Loch macht, findet man meistens noch zwei weitere.“

Oder aber zum Beispiel auch Stahlträger, die nachträglich unter der Decke eingezogen wurden, deren statische Funktion sich nicht auf den ersten Blick erschließt und deren Anordnung durchaus Rätsel aufgibt. So sieht das aus in der Alten Kaserne, wo die Stadt Bitburg einen der denkmalgeschützten Blocks zur Kita umbaut.

Und der Architekt hofft, dass diesbezüglich nicht mehr mit weiteren größeren Überraschungen zu rechnen ist. So gab es bereits bei einigen der in Auftrag gegebenen Gewerke Kostenüberschreitungen, weil Aufträge den Gegebenheiten angepasst werden mussten.

Das betraf zum Beispiel Arbeiten an den Aufzugschächten, am Dach oder auch am Putz. Zudem ist im Zuge der Bauvorhaben auch großflächiger Schimmel entdeckt worden. Allein dessen Beseitigung kostet knapp 200.000 Euro. Und weil in den Decken zum Teil Stahlbeton zum Vorschein kam, wo ursprünglich eine Hohlkörper-Rippendecke gewesen sein müsste, hat sich zuletzt auch der Aufwand bei den Durchbrüchen für Leitungen deutlich erhöht.