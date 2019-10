Info

58 denkmalgeschützte Gebäude stehen in der Bitburger Kernstadt. Ein vollständiges Verzeichnis findet sich in der Denkmalliste der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz für den Eifelkreis.

Demnach stehen natürlich die Überreste der römischen Stadtmauer unter Schutz, die etwa am Rathaus oder in der Murengasse zu sehen sind.

Aber auch deutlich jüngere Bauten wie die alten Kasernen und die ehemalige Strumpffabrik in der Mötscher Straße, sowie die Turnhalle und die frühere Landwirtschaftsschule in der Trierer Straße gehören nach Expertenmeinung zum kulturellen Erbe der Bierstadt.

Apropos Bierstadt: Das Tiefbrunnenhaus der Brauerei Simon an der Römermauer steht ebenso unter Denkmalschutz wie die Bitburger Gotteshäuser: die evangelische Pfarrkirche in der Trierer Straße, die Pfarrkirche Sankt Peter in der Prälat-Benz-Straße und die Liebfrauenkirche – wie übrigens auch das gesamte Ensemble drumherum. Sprich: das ehemalige Pfarrhaus, das heutige Rathaus, und so weiter.

Doch nicht nur sakrale und politische Bauten stehen auf der Liste der Denkmalpfleger. Auch einige Bitburger Wohnhäuser gehören zu den erhaltenswerten 58 – so etwa die Stadtvillen in der Franz-Mecker-Straße, in der Mötscher Straße und der Kölner Straße.

Dort findet sich dann auch eines der wohl eindrucksvollsten Denkmäler Bitburgs: das ehemalige sogenannte Schlösschen am Waisenhauspark, das heute die Sankt-Martin-Schule beherbergt.

Dass auch Grabsteine auf den Friedhöfen Kolmeshöh und in der Erdorfer Straße zu den schützenswerten Bauten gehören, mag nicht überraschen – sind sie doch teils aufwändig gestaltet. In Bitburg hat es aber sogar eine ehemalige Tankstelle in die Denkmalliste geschafft. Die Experten schreiben der Anlage aus dem Jahr 1954 in der Saarstraße 20 nämlich eine straßenbildende Wirkung zu.

Ansonsten finden sich in der Auflistung noch diverse Gebäude oder Teile davon in der Adrigstraße, der Schakengasse, der Bergstraße und der Denkmalstraße. Sowie ein Wegekreuz aus dem Jahr 1807, das in der Straße „Auf Paulskreuz“ zu finden ist.

Welche dieser Denkmäler nun die bedeutensten sind, darauf will man sich bei der Kreisverwaltung nicht festlegen: „Nach unserer Auffassung besitzt jedes Objekt aufgrund seiner Geschichte, Lage oder baulichen Besonderheit seinen eigenen Reiz.“

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Denkmalliste des Eifelkreises auch online unter http://denkmallisten.gdke-rlp.de/Bitburg-Pruem.pdf ansehen.