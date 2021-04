Bauen und Wohnen : Stadtrat Bitburg stimmt Bebauungsplan für Neubaugebiet in Masholder zu - Grüne sehen Interessenskonflikt

Bitburg Der Stadtrat hat dem Bebauungsplan für das Baugebiet in Masholder zugestimmt. In der Diskussion wurden grundsätzliche Fragen aufgeworfen.

Das Büro Isu begleitet nämlich nicht nur regelmäßig Projekte und Planverfahren von in Bitburg tätigen privaten Investoren, sondern ist gleichzeitig auch für die Stadt tätig. „Ich sehe darin einen Interessenkonflikt“, sagt Roß-Klein. Der Planer wechsle immer wieder die Rolle, vertrete also mal die Interessen der Stadt und mal die privater Auftraggeber.

Das sei solange unproblematisch, wie sich die Interessen der Investoren mit denen der städtischen Gremien deckten. In vielen Fällen jedoch haue das nicht hin, gab Roß-Klein in der jüngsten Sitzung des Stadtrats zu Bedenken und nannte als Beispiel die Bit-Galerie oder die geplante An- und Umsiedlung von Aldi, Lidl und Rewe in der Saarstraße oder aber eben das Baugebiet Masholder.