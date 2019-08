Stadtentwicklung : Sportler und Touristen in Mötsch unter einem Dach

Die alte Schule in Mötsch ist ein Schmuckstück der Reformarchitektur. Demnächst könnten Urlauber dort nächtigen. Foto: Frank Auffenberg

Bitburg-Mötsch Die alte Schule am Mötscher Ortsrand könnte bald eine neue Bestimmung als Selbstversorgerhaus erhalten. Eine Demonstrationswohnung ist bereits hergerichtet. Heute entscheidet der Stadtrat Bitburg wie es weiter geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

Schon lange pauken in der alten Schule am Rande von Mötsch keine Kinder mehr – schon 1969 wurde der Schulbetrieb nach der Eingemeindung eingestellt. Erdgeschoss und Keller wurden erst viele Jahre von der amerikanischen Kirchengemeinschaft genutzt, dann seit 1992 vom TuS Mötsch. In die ehemaligen Lehrerwohnungen zogen zunächst Sozialhilfeempfänger ein, später brachte die Stadt Obdachlose dort unter – seit diesem Frühjahr standen die obersten Stockwerke aber leer. Damit könnte aber demnächst Schluss sein. Ein Investor plant einen Umbau in Selbstversorger-Wohnungen. Der Bitburger Stadtrat wird sich heute mit dem Thema befassen.

Entstanden sei die Idee, sagt Ortsvorsteher Heiko Jakobs, beim Zukunftscheck Dorf. „Die Tourismus-Gruppe merkte treffend an, dass wir in Mötsch zwar einige interessante Angebote für Gäste haben, aber letztlich im Ort keine Möglichkeiten zur Unterbringung von Touristen habe – Bedarf wiederum bestehe und so kam die Frage auf, ob die leerstehenden Wohnungen nicht vielleicht dafür genutzt werden könnten“, sagt Jakobs.

Info Erst vergrößert dann als Schule verlassen Der erste Gebäudeteil der alten Mötscher Schule wurde 1913 im Stil der Reformarchitektur gebaut. Sie verzichtete zwar auf die teils überbordende Ornamentik der Kaiserzeit, blieb aber in ihrer Formensprache traditionsverhaftet. In den 1950ern wurde das Schulhaus um einen Gebäudeteil erweitert. Bis 1969 war im Haus die Volksschule untergebracht.

Bei einer ersten Recherche sei er Anfang vorigen Jahres schließlich auf Niels Becker im Internet gestoßen. „In Dudeldorf hat er etwas ähnliches gemacht – allerdings waren die Immobilien dort in einem deutlich schlechteren Zustand“, sagt Jakobs. Er nahm über Facebook Kontakt zu Becker auf, stellte ihm die Idee vor und Becker zeigte sich gleich interessiert.

„Beim ersten Besuch Mitte 2018 waren die Wohnungen noch etwas unappetitlich“, erinnert sich Becker. Letztlich sei das Haus (siehe Info) aber in einer recht guten Verfassung. „Geplant ist eine für Bitburg noch neue Geschäftsform – eine öffentlich-private Partnerschaft“, erklärt Jakobs. Dabei bleibe das Haus selber im Besitz der Gemeinde, mit Becker werde, immer vorausgesetzt der Rat stimme zu, ein Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen.

„Die Partnerschaft soll so ausgestaltet sein, dass der Betreiber alle laufenden Unterhaltungskosten für die vermieteten Gebäudeteile übernimmt, einschließlich der Kosten für Versicherungen, Betriebs- und Nebenkosten“, sagt Jakobs. Becker werde die Wohnungen auf eigene Kosten renovieren, zahle zunächst keine Miete, teile die Gewinne dafür aber mit der Stadt eins zu eins. „Der städtische Anteil soll zunächst in den Erhalt der Gebäudesubstanz fließen – Fenster, Türen und Dach müssen unbedingt gemacht werden. Wenn dann irgendwann mal keine Investitionen mehr nötig sind, geht der Anteil in den städtischen Haushalt“, sagt der Ortsvorsteher.

Das alte Rektorenzimmer ist von Niels Becker (links) bereits zum Schlafzimmer umgebaut worden. Ortsvorsteher Heiko Jakobs hofft auf die Ratszustimmung. Foto: Frank Auffenberg