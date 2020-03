Kein Training mehr, keine Turniere mehr - Bitburger und Prümer Sportvereine gehen auf Nummer sicher : In der Eifel gehen die Flutlichter aus

Bitburg-Prüm Die Eifeler Sportvereine sagen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus Training und Turniere ab. Zumindest bis Ende der Osterferien wird auch der Sport rund um Bitburg und Prüm zum Erliegen kommen. Ob Schwimmbad und Eishalle in Bitburg schließen, wird am Montag entschieden.

Klar ist aber schon jetzt: Covid-19 hat auch den Sportbetrieb im Eifelkreis getroffen. Und droht diesen in den nächsten Wochen völlig lahmzulegen. Denn auf einem Fußballplatz kommen mitunter Hunderte Leute zusammen. Und solche nicht zwingend notwendigen Menschenansammlungen, sollen nach Ansicht von Seuchenexperten derzeit vermieden werden. Um das inzwischen in der Eifel angekommene Corona-Virus einzudämmen.

Dieser Empfehlung ist nicht nur der Fußballverband Rheinland gefolgt, sondern auch viele heimische Sportvereine. Am Freitag trudelten etliche Absagen von Veranstaltungen und Trainingseinheiten in der TV-Redaktion ein. In nächster Zeit werden also wohl nicht nur die Eifeler Sportplätze leer bleiben, sondern auch Turnhallen und Schwimmbäder. Landrat Joachim Streit sagt: „Wir setzen die Nutzung der Hallen für Vereine aus.“ Der Sport kommt also zum Erliegen.